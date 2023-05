Immobile e l' incidente a Roma | è giallo sul semaforo Spunta un video che lo mostra guasto | Agenzia mobilità smentisce | «Nessuna anomalia»

...- semaforo - maledetto - di - ciro -- spento - a - intermittenza - e - poi - rosso/443697/444661 Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per roma.corriere.ittram Un video di ...Io non so cosa sia successo il giorno dell'diconclude il tassista però posso dire che nel mio caso il semaforo non ha funzionato. L'ho anche segnalato ai vigili un'ora dopo. ...Lo afferma l'avvocato Erdis Doraci, legale di Ciro, in relazione all'stradale che lo scorso 16 aprile ha coinvolto il giocatore della Lazio, finito contro il tram 19 con la sua ...

Ciro Immobile, il filmato del semaforo "difettoso": «Prima spento, poi lampeggiante e rosso» Open

Roma Servizi per la Mobilità ribadisce in una nota "la piena efficienza dell'impianto semaforico di piazza delle Cinque Giornate", incrocio dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto il calciatore C ...Ciro Immobile, un video girato da un tassista confermerebbe delle anomalie ai semafori dove è avvenuto l'incidente col tram lo scorso 16 aprile ...