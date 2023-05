Immagina | Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma 2023

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dal 9 al 14 maggiodiffuso in tutta la città con un calendario di undici spettacoli per un totale di 27 repliche– Marionette, burattini, ombre e ogni tipo di creatura magica creata dalla fantasia e dal talento di artisti da tutta Europa e dagli Stati Uniti sono i protagonisti dideldididal 9 al 14 maggio. I tre Teatri in Comune –Biblioteca Quarticciolo,Villa Pamphilj edel Lido di Ostia – con il Museo delle Civiltà/Ministero della Cultura e l’EUR SpA con la rassegna EUR Culture peral Giardino delle Cascate propongono un ...