Ilary Blasi | la cena è tutta romantica | cosa è successo davvero…

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dalle vicende sentimentali alla conduzione de L’Isola dei Famosi: orasi è presa un po’ di tempo per sè, laL’ex letterina di Passaparola è diventata ormai grande. Mamma di tre figli,ha dovuto attraversare momenti delicati nell’ultimo anno dopo la separazione con Francesco Totti. I due si sono lasciati nell’estate scorsa ed in questi mesi hanno preso parte alle varie udienze in Tribunale per la separazione dei loro beni e per l’affidamento dei figli, ancora minorenni., una: ecco dove e con chi – Instagram – grantennistoscana.itLa loro storia d’amore si è spenta improvvisamente dopo tanti anni di unione ben consolidata. Qual, però, è ...

'Stasera sono pronta a fare il bastian contrario', ha esordito l'opinionista, lanciando una frecciatina acon il gioco di parole che richiama il suo nuovo compagno. "Se mi piacciono gli ...L'ordinanza di sfratto per la famiglia: la Longarina torna a Totti La disputa legale tra Totti econtinua Mentre...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Se Totti in Tv risponde a: "Il matrimonio si fa in due" Georgina Rodriguez smentisce la crisi con Cristiano Ronaldo: "È solo invidia"...

Divorzio Totti-Ilary, arriva la decisione ufficiale che adesso spiazza tutti e fa crescere ulteriormente la tensione tra le parti in causa ...Compleanno a Marrakech per Ilary Blasi. L'ex moglie di Francesco Totti ha deciso di festeggiare i suoi 42 anni in Marocco, insieme al nuovo compagno Bastian Muller. Per l'occasione la conduttrice de L ...