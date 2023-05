Il vizietto tutto italiano di creare tesoretti e rinviare il risanamento dei conti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il debito pubblicoa fine 2022 ha toccato il 144,4 per cento del Pil, si tratta della percentuale più alta della storia, escludendo solo quelle raggiunte il 2020 e 2021. Nel 2011, ai tempi della crisi dello spread, era inferiore al centoventi per cento. Complice anche il fatto che (per ora) non ci sono forti pressioni dei mercati paragonabili a quelle di allora, ci siamo dimenticati di fare caso a questi numeri, che solo pochi anni fa sarebbero apparsi abnormi. Così la sostenibilità dei, anche in prospettiva futura, non è realmente tra le priorità della politica, come del resto non lo è stata nella maggior parte del tempo, tranne che in occasione di qualche emergenza, che per tale motivo si è rivelata inaspettata. Sarà così anche in futuro? Oggi viene seguito lo stesso copione: se il governo rivede al rialzo la crescita, rispetto a ...