Il video in timelapse sulla moto tra le strade di Napoli | è tutto pronto per la festa scudetto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I vicoli e ledella città disono già pronti per la, che scatterà mercoledì sera, in caso di mancata vittoria della Lazio col Sassuolo, o giovedì in caso di un punto conquistato dai ragazzi di Spalletti a Udine. Attraverso lo spettacolaredi un giro inper la città, si può notare come ogni angolo sia tappezzato di bandiere, striscioni e nastri di colore azzurro, per unacheattendeva da 33 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... Vlog,Ultra HD, Foto ad Alta Risoluzione da 64 MP, 1/1.7" CMOS, HDR, Riduzione del Rumore,, Slow Motion, Zoom 8x, Livestreaming, Nero In offerta a 349,70 - invece di 369,00 sconto ...In modalità S&Q, X9 - 8K Air supporta la registrazione interna difull frame in ProRes RAW ...eseguire one - take difficili o di volare nello stesso luogo in momenti diversi per creare...In modalità S&Q, X9 - 8K Air supporta la registrazione interna difull frame in ProRes RAW ...eseguire one - take difficili o di volare nello stesso luogo in momenti diversi per creare...

VIDEO. UN TIMELAPSE CON 1600 FOTOGRAFIE DI PANORAMI ... Lecconews

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...