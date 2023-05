Il video del bambino portato via dalla polizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) C’è unche ci avete segnalato,che sarebbe stato pubblicato su alcuni profili di noti bufalari. Tra i tanti c’è il solito Cesare Sacchetti, che non trattavamo da alcuni anni. Sacchetti, come potete vedere nell’immagine di testa, riporta su Twitter: Un adolescente è statovia a forzafamiglia a Bremerhaven, in Germania. A quanto pare, la scuola dove andava è stata informata che la sua famiglia non gradiva nè l’omosessualità nè il culto gender. Bibbiano non è solamente in Italia. Bibbiano è ovunque nel mondo. Purtroppo non possiamo darvi molte informazioni in più, quello che sappiamo è che quel testo è stato diffuso da estremisti di destra tedeschi ed è diventato virale anche in Germania con le stesse parole. Ma ladi Bremerhaven, pur non potendo raccontare tutto, ha ...

Tra le motivazionirogo c'è chi parla di un attacco di un drone ucraino. Il ponte di Kerch è stato oggetto di un attentato nell'ottobre scorso. Nell'occasione infatti la Russia ha accusato i ...Guarda iLe notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di Mercati+, la sezione premiumSole 24 Ore. Qui per scoprire come ...Poi, un'emittente locale mi scelse per fare delle interviste intipo: c'è Renato Balestra che fa l'ospite in un locale, vai a intervistarlo. Avevo un accento veneto che poi, molto tempo ...

"Un campanello d'allarme... guardate i commenti sotto il video", la sottolineatura di Marco Travaglio La7

(Adnkronos) - Maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria in Italia e in diversi Paesi esteri. In Italia i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei ...Home Adn Kronos Maltempo, emergenza in Emilia Romagna: fiumi esondati, famiglie evacuate – Video Paura in Emilia Romagna a causa del maltempo. Sono in corso evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcu ...