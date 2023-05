Il Senato vota la legge Bongiorno per rafforzare il Codice rosso contro la violenza sulle donne Il Pd si astiene

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Via libera di Palazzo Madama allaperilla. L’Aula ha dato il via libera al disegno diper l’avocazione delle indagini per i delitti didomestica o di genere. Il provvedimento ha avuto 113 voti favorevoli, nessuno contrario, 28 astenuti e passa ora alla Camera. La norma che si inserisce nell’ambito del cosiddetto, prevede un’ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello, che ricorre quando il pm, nei casi di delitti didomestica o di genere, non senta la persona offesa entro ...

...a una domanda su cosa farà il suo partito sul decreto lavoro nel corso di una conferenza stampa alsul Dl lavoro. "Non cadrò - ha aggiunto l'ex premier - nel giochino di dire io cosail ...L'ok da parte delè già arrivato. Il provvedimento, varato dal governo dopo il naufragio di Cutro, inasprisce pene per gli scafisti, amplia la quota dei flussi legali e rafforza il controllo ......del governo abolisce le risorse per la povertà") e a quella della capogruppo grillina al... Una falsificazione tipica dei tempi che corrono e tipicamente destinata a deludere sia chiper i ...

Il Senato vota la legge Bongiorno per rafforzare il Codice rosso contro la violenza sulle donne Il Fatto Quotidiano

Roma, 3 mag. (askanews) - 'Se la domanda è: cosa pensa di questo decreto Rispondo fatecelo leggere'. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia ...Via libera ieri sera in aula al Senato al ddl numero 411 sulle modifiche al codice della proprietà industriale dei brevetti. A favore l'Aula ha registrato 114 voti, 35 gli astenuti e zero i contrari.