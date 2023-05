Il segretario di Stato Usa parla di libertà di stampa e viene interrotto da due supporter di Julian Assange | “Liberatelo” – Video

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’intervento al Washington Post deldiUsa, Antony Blinken, in occasione della Giornata mondiale per ladi, èda duediche hanno fatto irruzione sul palco. I manifestanti che agitavano cartelli che chiedevano la liberazione del fondatore di Wikileaks sono stati subito portati via dagli agenti della sicurezza di Blinken che si è alzato e ha chiesto loro di “andarci piano”. Firma qui la petizione per chiedere alle istituzioni italiane di rompere il silenzio suL'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Lo ha detto ildivaticano, cardinale Pietro Parolin. 03 mag 17:07 Relitto di un drone trovato a 100 chilometri da Mosca Il relitto di un altro drone ètrovato circa cento ...L'intervento al Washington Post deldiUsa, Antony Blinken, in occasione della Giornata mondiale per la liberta' di stampa, e'interrotto da due supporter di Julian Assange che hanno fatto irruzione sul palco. I ...'La missione di pace si farà, io so che sono state informate le due parti' 'La missione di pace' per Kiev annunciata dal Papa 'si farà'. Lo ha confermato ildiVaticano cardinale Pietro Parolin a margine di un evento a Roma. Parolin si è detto anche 'sorpreso' della reazione di Kiev e Mosca perché invece 'a suo tempo le parti sono state ...

Il segretario di Stato Usa parla di libertà di stampa e viene interrotto da due supporter di Julian Assange:… Il Fatto Quotidiano

Home Adn Kronos Vaticano, Parolin: “Missione di pace Ucraina e Russia sanno, sorprende reazione” “La missione di pace” per Kiev annunciata dal Papa “si farà”. Lo ha confermato il segretario di Stato ..."I socialisti sostengono Francesco Bondì come sindaco del comune di Trabia, che rappresenta la figura giusta per coniugare al meglio le varie componenti democratiche, laiche e riformiste della città.