Il Sarto | una storia vera ha ispirato la serie Netflix?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La serie tv Ilè ispirata in parte ad una. Il nuovo show turco da poco disponibile su Netflix, (titolo originale Terzi), infatti, ruota sì attorno a vicende realmente accadute nella capitale turca di Istanbul, ma essendo basato su un racconto dell’autrice Gülseren Buday?c?o?lu (riadattato su schermo dagli sceneggiatori Rana Mamatl?o?lu e Bekir Baran S?tk?), è arricchito da svariati elementi di finzione e da personaggi di fantasia. Secondo diverse fonti, la scrittrice Buday?c?o?lu avrebbe tratto ispirazione dai casi che ha affrontato nel corso della sua professione di psichiatra. Gülseren Buday?c?o?lu, infatti, oltre ad essere una nota e celebrata autrice e presentatrice televisiva, ha iniziato la sua carriera come psichiatra. Svariati romanzi da lei scritti sono stati successivamente riadattati per il medium ...