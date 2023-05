, al secolo Tiberio Fazioli, 26 anni, romano, rapper e cantautore: lei, la sua ombra, come dice nel disco, l'ha poi conosciuta 'La sto conoscendo. Consapevolezza e accettazione si conquistano ...Rain - La pioggia prima di cadere- BuioFelicequello di The Niro, storico quello di Mario Lavezzi e Mogol, due colonne portanti ...- 'Setiamo' Esperimento divertente per raccontarvi al meglio, tecnicamente, questo brano: ...

Il ritorno di Fasma: «Non ho niente da perdere. Mi sento un eremita e faccio musica per cambiare il mondo» leggo.it

Sanremo un attestato di laurea e il sogno di un disco con l'orchestra. di Rita Vecchio Ogni ombra è figlia della luce. Fasma lo sa, e ne fa un concept. Le tracce «dark» diventano manifesto sonoro. Il ...