Il risparmio energetico passa per una pellicola

Se nel 2012 a REbuild si parlava di sostenibilità ambientale,, Bim e di completamento off - site del costruito, a maggio 2023 i 60 relatori italiani e internazionali ...Sempre più importanti per le aziende sono inoltre le competenze acquisite in materia die rispetto per l'ambiente (un prerequisito per il 48% delle entrate previste). Intanto, ...... favorendo interventi volti a migliorarne non solo l'estetica, ma anche la sostenibilità e il. I principali indicatori, mostrano per l'anno in corso e il prossimo, una rinnovata ...

Bonus tende da sole La Legge per Tutti

"Sulla vecchia diga si apre una delle tante contraddizioni di questo Paese su cui mi confronto, ogni due per tre, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. (ANSA) ...Questi dispositivi intelligenti diventeranno presto un elemento indispensabile della vostra vita quotidiana, corri ad ordinarli su Amazon.