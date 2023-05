Il Real Madrid cade a San Sebastian | addio Liga

"Ilè in caduta libera". Il titolo dell'edizione online di 'Marca' sottolinea il momento negativo della squadra di Carlo Ancelotti, che tra una settimana giocherà la semifinale di Champions ...Questo, non solo grazie al successo del blaugrana per 1 - 0 sull'Osasuna, ma anche attraverso la contemporanea sconfitta del diretto inseguitore, sconfitto 2 - 0 a San Sebastian contro la ...Nella gara - 3 dei playoff Nba, ilvince in casa del Partizan Belgrado per 80 - 82 e riapre la serie. Doppia doppia per Tavares, autore di ...

La partita Real Sociedad - Real Madrid di martedì 2 maggio 2023 in diretta: sblocca il risultato Kubo al 2', raddoppio di Barrenetxea al 40' ...Per la prima volta in assoluto nei playoff di EuroLeague, ci sono state tre vittorie in trasferta nelle prime tre partite di una serie di playoff al meglio delle cinque! Il Real Madrid ha recuperato..