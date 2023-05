Il quadro clinico di Berlusconi è stabile e confortante

Leggi su agi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - "Ilgenerale del Presidente Silvioconsentendo, la prosecuzione in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". È quanto si legge nell'ultimo bollettino diramato dall'ospedale San Raffaele di Milano dove l'ex presidente del Consiglio è ricoverato dallo scorso 5 aprile per la leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. L'aggiornamento, il settimo in un mese circa, è firmato come sempre dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.