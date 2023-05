Il Pugile Pietro Rossetti ospitato e omaggiato in Campidoglio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) – Questa mattina la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli haedinil, che a marzo ha conquistato la cintura di Campione dell’Unione Europea dei pesi welter. Ad accompagnarlo il Presidente, Francesco Laddaga, e il consigliere del Municipio VII, Fabrizio Grant. Il prossimo 1° luglio al PalaFijlkam di Ostia,difenderà volontariamente il titolo sfidando il finlandese Oskar Metz. “E’ incredibile scoprire quante eccellenze provengono dai nostri territori. Una di queste,, è stato mio ospite per premiarne il merito sportivo. Con i sacrifici, iniziando a fare ilesercitandosi dopo i turni come macellaio, ...

Questa mattina la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha ospitato ed omaggiato in Campidoglio ilRossetti che a marzo ha conquistato la cintura di Campione dell'Unione

