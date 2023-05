Il programma degli allenamenti dei biancazzurri verso Palermo – SPAL

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ihanno ripreso a lavorare oggi, martedì 2 maggio, sul terreno del Centro Sportivo “G.B. Fabbri” agli ordini di mister Massimo Oddo e del suo staff. Nella settimana che conduce al match, insabato 6 maggio alle ore 16:15 e valido per la terzultima giornata del Campionato di Serie BKT, isvolgeranno altre tre sedute sui campi di Via Copparo, prima di decollare alla volta della Sicilia. Di seguito ilsettimanale con la seduta di domani, mercoledì 3 maggio alle ore 11:00, che si svolgerà a porte aperte al pubblico: MERCOLEDÌ 3 MAGGIO Allenamento ore 11:00 – Centro Sportivo “G.B. Fabbri” (porte aperte) GIOVEDÌ 4 MAGGIO Allenamento ore 11:00 – Centro Sportivo “G.B. Fabbri” (porte chiuse) VENERDÌ 5 MAGGIO Allenamento ore 11:00 – ...

Il programma degli allenamenti dei biancazzurri verso Palermo

