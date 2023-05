(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – “Unaal. Una palestra di idee. Un luogo di libertà”. E’ questo ‘Il’ targato Matteoche oggi esce in edicola con ilnumero sotto la sua direzione editoriale. Il leader di Italia Viva, nel fondo intitolato ‘A viso aperto’, spiega la nuova rotta che seguirà il quotidiano edito da Alfredo Romeo, che apre oggi la prima pagina con il titolo ‘Napoli Campione ‘O miracolo di Spalletti’. “Noi daremo spazio – assicura– alle idee riformiste. Che vangano dagli amministratori del centrodestra o da Forza Italia (a proposito: un abbraccio e i migliori auguri a Silvio Berlusconi) o che siano espressione del Pd che non si rassegna alla svolta radicale o del Terzo Polo. Ma anche le idee riformiste della società, del ...

'Una casa aperta al confronto. Una palestra di idee. Un luogo di libertà'. E' questo 'Il' targato Matteo Renzi che oggi esce in edicola con ilnumero sotto la sua direzione editoriale. Il leader di Italia Viva, nel fondo intitolato 'A viso aperto', spiega la nuova rotta ...I graffi di Damato Benvenuto, naturalmente, a Matteo Renzi nel campo giornalistico colnumero odierno delaffidato dall'editore Alfredo Romeo alla direzione, per quanto editoriale e ..."Una casa aperta al confronto. Una palestra di idee. Un luogo di libertà". E' questo 'Il' targato Matteo Renzi che oggi esce in edicola con ilnumero sotto la sua direzione editoriale. Il leader di Italia Viva, nel fondo intitolato 'A viso aperto', spiega la nuova rotta ...

Il primo Riformista firmato da Renzi: "Sarà casa aperta al confronto" Adnkronos

(Adnkronos) - "Una casa aperta al confronto. Una palestra di idee. Un luogo di libertà". E' questo 'Il Riformista' targato Matteo Renzi che oggi esce in edicola con il primo numero sotto la sua direzi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...