Il preside apre il cassonetto ma sbuca un orso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Secondi di paura per ildi una scuola in West Virginia, negli Stati Uniti. L'uomo ha aperto ilper gettare dell'immondizia quando ha vistore un. Sia ilche l'...

Secondi di paura per ildi una scuola in West Virginia, negli Stati Uniti. L'uomo ha aperto il cassonetto per gettare dell'immondizia quando ha visto sbucare un orso. Sia ilche l'animale sono fuggiti. 3 maggio 2023Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sono le telecamere della Zela Elementary School di Summersville a restituire un incontro ravvicinato tra ildella scuola e un orso. James Marsh non riesce ad aprire il bidone dei rifiuti fino a quando spunta l'animale. L'uomo, spaventato, reagisce immediatamente e scappa nella direzione opposta dell'...In questo confronto, che coinvolge il mondo accademico e sial pubblico più ampio, si ... Ad inaugurare i lavori alle 9:30 i saluti istituzionali di Andrea Toniolo,Facoltà teologica del ...

Apre il cassonetto della spazzatura e spunta fuori un orso: il preside scappa, terrorizzato RaiNews

Secondi di paura per il preside di una scuola in West Virginia, negli Stati Uniti. L’uomo ha aperto il cassonetto per gettare dell’immondizia ...I filmati delle telecamere a circuito chiuso della scuola hanno immortalato la scena. Lo spavento dell'uomo, ma anche dell'animale. Fortunatamente i due si guardano e percorrono a gambe levate direzio ...