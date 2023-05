Il Premio Strega 2023 fa tappa a Cerveteri | tanti gli ospiti in programma

(Di mercoledì 3 maggio 2023)– Ilfa. Il più importanteletterario italiano infatti, sabato 6 maggio alle ore 19:00 sarà in Piazza Santa Maria a, nel cuore del Centro Storico, in concomitanza della Festa del Santo Patrono cittadino, San Michele Arcangelo. Una data importante, che vedrà partecipare autori edi rilievo nazionale: in scaletta, gli interventi di Silvia Ballestra, Carola Susani, Vincenzo Latronico, Romana Petri, Rosella Postorino, Andrea Tarabbia, Maddalena Vaglio Tanet e Carmen Verde. Un momento culturale e letterario di altissimo spessore, che unirà letture e dibattiti sui libri in concorso, fortemente voluto dall’Assessora alle Politiche e Culturali del Comune di ...

Nonostante, solo per citare alcuni tra i tantissimi esempi che si potrebbero fare, sia stato il primo vincitore del, nel 1947, con il suo romanzo, Tempo di uccidere e abbia contribuito ...I giovani artisti Salvatore Cucinotta (poeta e scrittore) e Gianni Vittorio (fotografo) sono candidati con il loro libro alPoesia 2023. L'incontro si terrà venerdì 5 Maggio 2023 alle ...= '1683038865' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Classe '95, nato a Catania, già proposto alcon 'Gli affamati', Mattia Insolia ...

La paura della complessità accomuna il premio Strega e il dibattito politico Domani

Tra i numerosi libri presentati al premio Strega (ma non entrati in dozzina) ce n’è uno davvero singolare: La vita incauta di Rossella Pretto (Es editrice). Il gusto dei lettori per i romanzi biografi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...