Il paradosso dei rifiuti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’immondizia si accumula quasi senza accorgercene, come scarto delle città e delle attività economiche. Ma ciò che può essere pericoloso e oneroso, potrebbe rivelarsi un bene prezioso. Plastica,elettronici, scarti sanitari e da attività economiche. Siamo assediati. Il ciclo di vita dei prodotti è sempre più breve e i processi di smaltimento e riciclo non riescono a tenere il passo. Uno studio del Rif Ricerche, che arriva fino al 2020 ma è indicativo della tendenza, dice che le attività economiche nel nostro Paese producono ogni anno più di 80 milioni di tonnellate di, con una crescita costante negli ultimi dieci anni e superiore al prodotto interno lordo. Ieconomici rappresentano il 46 per cento di quelli totali. Questa enorme quantità di scarti potrebbe rappresentare una risorsa se utilizzati per la ...