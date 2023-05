Il Paradiso delle Signore | spoiler | scelta drastica per Maria | Ludovica si sposa

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il, venerdì 5 maggio 2023, si congederà dal pubblico dopo una stagione ricca di colpi di scena e svolte inaspettate. La seguitissima soap opera di Rai 1, però, riserverà ancora molte novità, come si evince dagli. Tanti, infatti, saranno ancora i nodi da sciogliere, a partire dalla gravidanza di Gemma Zanatta e dal suo imminente matrimonio con Roberto Landi, passando per la scoperta di Ezio Colombo sulla compagna Veronica fino ad arrivare alle nozze a sorpresa diBrancia e Ferdinando Torrebruna. Andando con ordine, ricordiamo che Gemma ha nascosto a Marco di essere il padre del bambino che sta aspettando. Tuttavia, dopo un chiarimento con Roberto, il giornalista dichiarerà il suo amore alla sua ex fidanzata, la quale, a sua volta, gli dirà finalmente la verità. ...