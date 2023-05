Il Napoli verso lo scudetto Gli alunni scrivono al preside | “Possiamo venire a scuola con i capelli azzurri?”

La cultura musicale della canzone classica napoletana rivela un debito dei modernii predecessori. Il periodo che va dall'800 fino alla metà del'900 vive la trasformazione da canzone popolare a ...... la Proprietà ei nostri tifosi e la volontà di finire alla grande questo campionato, anche per una mentalità e crescita futura di squadra. Tutto quello che riguarda ilnon mi interessa. ..."Quando mi ha cercato ilho detto di sì sapendo che dovevo vincere, perché qui ci sono stati Sarri, Benitez, Ancelotti". "Io venivo per portare lo stipendio a casa No, ho già una bistecca al ...

Napoli verso lo scudetto, occhi puntati su Lazio-Sassuolo Agenzia ANSA

"Non mi interessa se domani il Napoli vincerà o meno lo scudetto". Parola di Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese che ha parlato alla vigilia della sfida ...Cavalcata memorabile quella del Napoli di quest’anno che lo scorso fine settimana ha visto rinviare la festa scudetto dopo il pari casalingo contro la Salernitana. Una gioia a metà per i tifosi che ...