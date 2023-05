Il Napoli può conquistare matematicamente lo scudetto alla 33° giornata se… Agli azzurri basta un punto contro l’Udinese

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il successo per 1-0 delsul campo della Juve ha permessodi avvicinare ulteriormente unoche non è mai stato in discussione ma che può diventare matematico già nella prossima. Dopo 31 giornate la squadra di Spalletti ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio, 19 sulla Juve e 22 sulla InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Tona in campo oggi la Serie A , con ilpronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'... che con lo specchio liberosiglare la rete numero 5 ......chevalere lo scudetto, anche se Spalletti non potrà contare su due calciatori . Nell'elenco dei convocati, infatti, mancano sia Mario Rui che Politano , i due infortunati in casa. Nell'...Le province italiane interessate sono Roma, Milano,, Monza, Lecco, Caserta, Bologna, Trento ... la glicina ,fornire un segnale di 'rallentamento' al cervello , contribuendo probabilmente ...