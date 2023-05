Il Napoli può conquistare matematicamente lo scudetto alla 33° giornata se…

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il successo per 1-0 delsul campo della Juve ha permesso agli azzurri di avvicinare ulteriormente unoche non è mai stato in discussione ma che può diventare matematico già nella prossima. Dopo 31 giornate la squadra di Spalletti ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio, 19 sulla Juve e 22 sulla InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici