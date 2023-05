Il Napoli è e resta un cantiere aperto E ha ampi margini di miglioramento

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Aspettando la festa possiamo iniziare a ragionare sul futuro sportivo di questo. Il direttore Massimiliano Gallo, ieri, ha messo in fila un po’ di riflessioni sul futuro di Luciano Spalletti, le parole sornione di De Laurentiis, l’articolo di Antonio Corbo su Repubblica. Provo a portarmi avanti con la l’immaginazione, precisamente ad agosto. Inizia una nuova sfida, più complessa di quella che stiamo terminando e che apre a mille interrogativi. E c’è un motivo. Paradossalmente ilha vinto prima del previsto. Non fraintendete queste parole: il progetto del nuovoche si libera di senatori ingombranti e ricomincia daccapo sotto la stella spallettiana iniziava quest’anno. Abbiamo vinto, anzi stravinto all’inizio del percorso. Tanto da rimanere un po’ delusi per la storica prima qualificazione ai quarti di finale di ...

La leggina che pensiona il direttore del Teatro San Carlo di, al cui posto andrebbe l'ad Rai,in bilico. Il testo c'è. Oggi potrebbe arrivare al consiglio dei ministri. La premier Meloni è rimasta in dubbio fino all'ultimo. Teme che, finita l'éra ...... la gamma di scooter Honda 350 costituita dal modello SH 350i cheprimo nelle vendite, da ... a maggio sono previste delle tappe a Caserta, Misano, Lignano Sabbiadoro e. Inoltre è arrivata ...Il risultatodi parità. 2023 - 05 - 03 21:04:16 Biancocelesti subito pericolosi dopo 2 minuti:...20:22 Attesi 15mila tifosi napoletani a Udine Sono tra i 10.000 e i 15.000 i tifosi delche ...

Udinese-Napoli resta alle 20.45 di giovedì. De Laurentiis: 'Maxischermi al Maradona, faremo festa domenica ... Calciomercato.com

La premier Meloni è rimasta in dubbio fino all’ultimo.Teme che, finita l’éra dell’uomo di Draghi, ora nella tv pubblica andrà in onda la guerra per bande fra FdI e Lega per le nuove nomine. Il Pd: « R ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...