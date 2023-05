Il Milan gioca solo 10 minuti | pari con la Cremonese | la Champions si allontanta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilnon va oltre l'1-1 in casa contro lanella 33/a giornata di Serie A e ora rischia seriamente di restare fuori dalla zonaLeague per la prossima stagione. Punto prezioso in chiave salvezza per la, che ha rischiato anche di fare il colpaccio a San Siro. In campo con una formazione ampiamente rimaneggiata per il turnover voluto da Pioli, nel primo tempo ilfatica a piegare la resistenza di una orgogliosa. Saelemaekers trova la rete al 13' ma il Var annulla per offside, poi la squadra di Pioli mantiene il controllo del gioco ma non riesce a sfondare sfiorando il gol con Origi e De Ketelaere che trovano sulla loro strada un attento Carnesecchi. Nella ripresa, ilpreme sull'acceleratore ma si divora il vantaggio ...

a tutto campo, come sempre… (46' st Krunic 5: come se non ci fosse) SAELEMAEKERS 6 A ... fa una giocata da Copacabana che salva il) DE KETELAERE 4,5 Il principino Charles sbaglia ......8 - Si divide la regia con Brozovic e segna un gol fantastico che sa di 'avviso' all'exin ... Lautaro Martinez 8 -più da rifinitore che da prima punta mettendo in mostra le sue doti tecnica.Ma ai tifosi delchinon interessa. Anzi, queste sfide servono per dare far sentire il proprio supporto anche a chi trova meno spazio in campo. Primo fra tutti, Charles De Ketelaere che ...

77' - Okereke sblocca il parziale a San Siro. Non funziona la marcatura di Thiaw e Kalulu. Cremonese avanti. 76' - Contatto fra Tonali e Sernicola in area di rigore. Pairetto ...Il Milan a San Siro non va oltre l'1-1 contro la Cremonese e i tifosi si scatenano sui social: tra i più bersagliati dalle critiche De Ketelaere ed il tecnico Pioli ...