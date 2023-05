... e poi questo non è un mondo dove si fannofavori perché ognuno pensa solo a se stesso. Il ...scudetto al Napoli (anche perché il calendario della Lazio è molto complesso e sabato c'è già il) ...... stava addirittura partorendo il più sorprendenterisultati: la sconfitta in casa con la ... Ilsi prepara a entrare nei 10 giorni più importanti della sua stagione, da sabato 6 maggio giorno ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle- Cremonese Le pagelleprotagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Chiriches, Carnesecchi, FLOP: De Ketelaere, Diaz VOTI:...

Il Milan dei belgi è un flop: ora la Champions è davvero a rischio Calciomercato.com

Il Milan perde punti preziosi nella corsa alla Champions, trova nel recupero un pareggio per 1-1 con la Cremonese e sale a 58 punti con Atalanta e Roma a -2 dall'Inter quarta. La squadra di Pioli domi ...4.5 De Ketelaere Falsissimo nove, fa in realtà il trequartista accanto a Diaz, sulla stessa linea dei due esterni e con parecchio spazio ... di tempi un po’ più cupi passa la palla al Milan ...