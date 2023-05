Il meteorologo Cat Berro | “A Modena non pioveva così dal 1830 Ma l’Emilia Romagna da sempre è a rischio idrogelogico”

Per colmarlo, ha dichiarato al quotidiano DanieleBerro,della Società meteorologica italiana, non basterebbero due mesi di pioggia. E le notizie sul fronte della montagna non sono di ..."Non basterebbero due mesi di pioggia costante per eliminare o, almeno, limitare il deficit pluviometrico " dice DanieleBerro,della Società meteorologica italiana - , perché è ...Per colmarlo, ha dichiarato al quotidiano DanieleBerro,della Società meteorologica italiana, non basterebbero due mesi di pioggia. E le notizie sul fronte della montagna non sono di ...

Il meteorologo Cat Berro: “A Modena non pioveva così dal 1830. Ma l’Emilia Romagna da sempre è a rischio idro… La Stampa

Maggio è cominciato con l’ombrello in parecchie regioni e finisce in barca in Emilia Romagna, con un’altra maledetta alluvione. Ma com’è possibilie che con sole 48 ore di pioggia si arrivi a tanto. Lo ...