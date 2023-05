Il Met Gala 2023 è stato il migliore di sempre per quanto riguarda gli orologi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le star presenti al Methanno dato il meglio di sé in fatto di. Devo ammetterlo: nella storia dell'evento questo èildiperla scelta dei segnatempo da portare al polso. Quasi tutti gli ambiti del settore sono stati rappresentati, dai nuovi modelli indossati da Roger Federer e Pete Davidson a quelli classici sfoggiati da Pierce Brosnan o Rami Malek, fino ai nuovi pezzi sportivi di Jeremy Strong. Comunque, tanto per essere precisi, abbiamo fatto una serie di scatti dettagliati che ci ha permesso di presentarvi una ricca galleria di immagini del dietro le quinte, comprese quelle deglisportivi che hanno fatto la loro comparsa al Metper gentile ...

Articoli più letti Charlotte del Galles compie 8 anni, la nuova foto ufficiale di Antonella Rossi2023: i 10 look più belli (secondo noi) di Federico Rocca Andrea Agnelli si è sposato (in ...Articoli più letti Charlotte del Galles compie 8 anni, la nuova foto ufficiale di Antonella Rossi2023: i 10 look più belli (secondo noi) di Federico Rocca Andrea Agnelli si è sposato (in ...... Harry ci sarà, ma senza Meghan Markle Articoli più letti Charlotte del Galles compie 8 anni, la nuova foto ufficiale di Antonella Rossi2023: i 10 look più belli (secondo noi) di Federico ...

Charlotte Casiraghi è stata tra gli ospiti del Met Gala 2023 ed ha scelto un modo elegante e chic per omaggiare lo stilista Karl Lagerfeld.Milano, 2 mag. (askanews) – Dopo le stravaganze del Met Gala, il Metropolitan Museum di New York continua l’omaggio a Karl Lagerfeld, con una grande mostra su uno stilista “camaleontico” che ha lascia ...