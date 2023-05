Il mercato del lavoro va in una direzione | il decreto di Meloni si muove nel senso opposto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ildelva in una. Ildel governo– o almeno la bozza – siin quella opposta. A marzo 2023, stando ai dati Istat, prosegue il lieve aumento dell’occupazione (+0,1%) e continua la crescita delle stabilizzazioni con i contratti a tempo indeterminato, che sono 78mila in più rispetto agli ultimi tre mesi del 2022, 367mila in più in un anno, raggiungendo il numero più alto da quando esistono le serie storiche. Mentre i contratti a termine, quelli sui quali il governo è intervenuto rendendo più flessibili le regole sulle casuali per rinnovi e proroghe dopo i 12 mesi, nel primo trimestre dell’anno sono tremila in meno, in un anno 85mila in meno. Un intervento inutile, quello del governo, a guardare i numeri. Nel 2022, le ...