Il maltempo non perdona | a Leuca lido distrutto e vela contro gli scogli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Siamo in Salento, precisamente nel Capo di, dove ilcontinua a fare danni devastando stabilimenti balneari e affondando barche. Si continuano a contare i danni causati dalle forti piogge e dalle raffiche di vento che da ieri continuano ad abbattersi nel tacco dello stivale italiano. I danni delin Salento e aProprio a Santa Maria diè andatounsituato sullaera del lungomare Cristoforo Colombo, sradicando le pedane in legno sistemate per la stagione estiva incipiente. La struttura non ha retto alle conseguenze dalprolungato, con tantissimi pezzi che sono finiti in mare e altri che sono precipitati nellaera sottostante. Ancora a Santa Maria ...