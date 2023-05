Il maltempo mette in ginocchio l' Emilia-Romagna | un morto | fiumi esondati | in 5mila a rischio evacuazione

(Di mercoledì 3 maggio 2023)e torrenti, frane, crolli, allagamenti, centinaia di residenti costretti a lasciare le abitazioni. Purtroppo anche una vittima accertata. Ecco cosa sta accadendo oggi 3 maggio in, dove c'è l'allerta rossa per il. Un meteo anomalo quello di oggi con mezza...

...- VIDEO San Lazzaro tira il fiato Sul territorio di San Lazzaro le conseguenze deldi ... Situazione chea rischio anche l'appuntamento con il Val di Zena bike day del 7 maggio: 'Speriamo ...Ausl Bolognain campo risorse aggiuntive per far fronte alle possibili criticità e per rispondere alle ...a Bologna e provincia, tutte le news: La mappa delle strade chiuse oggi 3 maggio ...Ilin Emilia - Romagnaa dura prova anche Gianni Morandi . Il cantante, infatti, non ha potuto raggiungere Roma dove, nella mattinata del 3 maggio, sarebbe stato ospite della trasmissione '...

Il maltempo mette in ginocchio l'Emilia-Romagna: un morto, fiumi esondati e centinaia di sfollati Today.it

Il cantante non ha potuto partecipare alla trasmissione di Fiorello per il maltempo in Emilia-Romagna. Morandi ha smentito di avere la casa allagata ...