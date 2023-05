Il kit del suicidio venduto online dal Canada | una vittima anche in Italia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alcuni «Kit dela base di maschere facciali e nitrito di sodio» sono stati venduti) inda un sedicente chef di Toronto, Kenneth Law, che avrebbe ammesso di aver fornito il velenoa «centinaia di inglesi» con tendenze suicide e di aver spedito la sostanza da un ufficio postale della città canadese. A lanciare l’allarme è la direzione centrale della polizia criminale delche ha già allertato le questure della Penisola e le compagnie dell’Arma dei carabinieri per rintracciare 9 cittadinini, residenti in diverse localitàne, che avrebbero acquistato il kit. L’Interpol – fa sapere in una nota – ha già provveduto alla chiusura di «diversi siti internet» riconducibili allo chef che venivano utilizzati ...