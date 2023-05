Il Gruppo Persico rafforza il business negli Stati Uniti. Shopping nel Minnesota

... ma anche l'assicurazione sulla vita che ildi senatori guidato da Raffaella Paita ha la ... non quello di Napoli, la mia città, ma il Golfo. Per carità è nelle sue facoltà, ma alcuni ......d'arrivo in Viale Po davanti ad un folto pubblico che l'ha visto precedere Davidedel Team ... Al quinto giro ne restano 4 a fare da battistrada acquisendo un vantaggio di tre minuti sul, ...... e la nomina di Luigi Di Maio a inviato della Ue per il Golfo, che non è stata concordata ... L'Europa non è la fotocopia dell'Italia e gli europarlamentari italiani delliberal potranno ...

Il Gruppo Persico rafforza il business negli Stati Uniti. Shopping nel ... L'Eco di Bergamo

ESPANSIONE. L’azienda di Nembro ha acquisito la Precision Mold Services Inc., specializzata nel ripristino e nella modifica, oltre che nella produzione, di stampi rotazionali e sottovuoto. L’azienda d ...Persico ha completato il processo di acquisizione di CHH (Precision Mold Services), fondata nel 1999 e fornitore di servizi di rotostampaggio operante negli Stati Uniti e con sede in Minnesota ...