Il governo toglie le agevolazioni e la bolletta del gas risale. Una famiglia tipo spenderà 240 euro in più all'anno

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nuova tegola sui bilanci familiari già provati dall’inflazione e dalla perdita di potere d’acquisto dei salari. Dopo 3 mesi di riduzioni, ladel gas sul mercato tutelato torna a salire: per i consumi di aprile segna un +22,4% rispetto a marzo. L’incremento, pur in presenza di un prezzo medio del metano all’ingrosso nello scorso mese in leggero calo, è dovuto principalmente alla riduzione, prevista dal recente ‘decreto bollette varato dalMeloni, della componente di sconto Ug2, utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori. Significa una spesa per il gas che cresce di circa 240per una. Lo rende noto con un comunicato l’Arera, l’Autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente. Il mercato tutelato riguarda circa un ...