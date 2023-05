Il doppio dolore di Paolo Kessisoglu | “I miei genitori sono morti a pochi mesi di distanza”

... con picchi regionali come in Sardegna, dove l'eccesso nel 2022 è stato addirittura quasi... "Ferma il, Firma la Pace" è il motto della campagna referendaria. Può esser un punto di ...Dopo una carriera junior da protagonista, culminata nel 2015 con la vittoria innel torneo ... All'inizio di quest'anno, durante una partita, ho sentito un po' dialla gamba, ma per ...Da un punto di vista personale ilin quanto perdo uno zio ma anche una figura che mi ha guidato nel percorso della vita e che ha attratto anche me nel mondo scout. E di ciò gli sarò ...

Consumo di alcol, quale collegamento al dolore cronico PharmaStar

Morte di Alessio Ghersi, dopo l’autopsia il doppio funerale a Udine e Domodossola Continua l’indagine della procura di Udine per accertare le cause dello schianto con l’ultraleggero sabato Luca Bilard ...Emma Marrone al Concerto Primo Maggio a Roma. La maratona, presentata da Ambra Angiolini e Biggio, partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta ...