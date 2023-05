Il dolore del Papa | “In Europa è in crisi il sentirsi comunità | servono ponti di unità”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Città del Vaticano – “Quando l’unica cosa che conta è pensare a sé e fare quel che pare e piace, le radici soffocano. È un problema che riguarda l’intera, dove il dedicarsi agli altri, il, sentire la bellezza di sognare insieme e di creare famiglie numerose sono in. L’intera è in. Riflettiamo allora sull’importanza di custodire le radici, perché solo andando in profondità i rami cresceranno verso l’alto e produrranno frutti. Ognuno di noi può chiedersi, anche come popolo, ognuno di noi: quali sono le radici più importanti della mia vita? Dove sono radicato? Ne faccio memoria, me ne prendo cura?”. A dirlo èFrancesco, che questa mattina ha tenuto la tradizionale Udienza del mercoledì. In una piazza San ...