Il decreto lavoro aumenterà gli stipendi | ma creerà nuovi problemi economici

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ci sono tre punti cardine, o più importanti, del nuovosulapprovato dal governo lunedì: il primo è la revisione del Reddito di cittadinanza, poi c’è una maggiore liberalizzazione dei contratti precari e, infine – e soprattutto – il taglio del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il lordo e il netto in busta paga. A partire da luglio, il taglio ai contributi previdenziali per i redditi sotto i trentacinquemila euro verrà aumentato di quattro punti percentuali. Significa che la riduzione del cuneo fiscale per il 2023 sarà di sei punti percentuali per i redditi da venticinquemila a trentacinquemila euro e di sette punti per quelli sotto i venticinquemila euro. Già a partire da gennaio, infatti, il governo aveva confermato ed esteso gli sgravi previsti dal governo Draghi. Il risparmio medio dovrebbe essere di circa cento euro al mese in ...