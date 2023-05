Il declino di Berlino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Fmi prevede quest’anno una recessione in Germania, causata soprattutto dal costo dell’energia. Eppure Sholz continua a seguire i diktat americani sulle sanzioni alla Russia. Ma non ha capito che sono stati gli Usa a sabotare i gasdotti Nord Stream?Ivo Terragnivia email Gentile lettore, Scholz l’ha capito benissimo, ma non ha il coraggio di muovere un dito. Il massimo cui si sono spinte le autorità tedesche è questo: “Non ci sono prove che il sabotaggio sia opera di alleati” e per il resto omertà totale. Scholz è un personaggio tipico del nanismo politico dominante sulle due sponde dell’Atlantico nonché del clima di viltà che regna in Europa e la riduce a serva dell’America. Forse un giorno la Germania tornerà ad essere la potenza economica degli ultimi decenni, ma per l’immediato è un gigante d’argilla in lenta ma rovinosa caduta. Le dirò di più: la Germania non solo sta perdendo il ...