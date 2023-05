(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le bugie hanno le gambe corte. E soprattutto quando la censura non è riuscita a oscurare tutto e ci sono moltiche riprendono la scena, si rischia che le menzogne si trasformino in un boomerang. ...

'Come risultato delle azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che hanno utilizzato sistemi di guerra elettronica, i droni sono stati disabilitati', ha dichiarato il. 'La ...Il portavoce di Zelensky: 'Usiamo i nostri mezzi per liberare i territori occupati non per attaccare gli altri' Ildi essere stato preso di mira da due droni ucraini nel corso della ...- - > Una veduta del, a Mosca - Reuters . Le forze armate ucraine avrebbero tentato di colpire con droni nella notte la residenza deldi Vladimir Putin. Lol'ufficio presidenziale russo. "Due veicoli aerei senza equipaggio erano puntati contro il. A seguito delle azioni tempestive intraprese dai servizi ...

Il Cremlino sostiene che il drone ucraino è stato abbattuto: ma i video svelano la bugia Globalist.it

Con una nota del governo, la Russia sostiene che l'Ucraina abbia tentato di colpire la residenza di Putin. Il presidente non era a Mosca e le due armi sono state abbattute. Il portavoce di Zelensky: " ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. All'Onu Cina e India si astengono su aggressione Mosca. LIVE ...