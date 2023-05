Il consigliere regionale Mortaruolo a sostegno di Corbo e della squadra ‘Per Ponte’

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – “Amministriamo Insieme”: questo il titolo dell’incontro pubblico in programma a Ponte nello spazio antistante la sedevenerdì 5 maggio alle ore 20:00. Un incontro all’aperto con il candidato sindaco Giuseppee i candidati al consiglio comunalelista. Concluderà ilCampania, Mino, VicepresidenteCommissione Attività produttive – Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi; nonché componenteCommissioneAree Interne e dell’Innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle ...

Nel mese di aprile appena terminato, il Consiglioha approvato a maggioranza la proposta ... promosso daldelegato alla Cultura Filippo Quartuccio. Livia Montagnoli'Ecco le mie dimissioni dacomunale di Messina e la mia accettazione per la candidatura a Sindaco di Taormina' ! Lo ... il deputatosiciliano di Fiumedinisi, Cateno De Luca, ex ...... registrando un incremento superiore sia alla media nazionale (9,2%) sia a quella(18%). ... Presidente di Cassa Dottori Commercialisti ; Federico Boccia,di CDC , e Monica ...

Eccellenze Made in Italy Bisi in Festa: al via la rassegna che promuove i preziosi legumi del Veneto - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Damiano Coletta ci riprova, per la terza volta, a essere eletto sindaco di Latina. Dopo la storica vittoria del 2016 alla guida di una lista civica contro tutti, centrodestra e centrosinistra, alla ...