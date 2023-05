... per il semplice fatto che i Googlehanno dalla loro parte ilTensor , un processore dalle ottime capacità AI che dà prova della sua potenza soprattutto durante l'utilizzo dello ......con una risoluzione di 1056 x 1066. Precedenti rapporti hanno affermato che il display principale avrà uno schermo da 6,7 pollici . Lato hardware, il pieghevole avrà sotto la scocca un......43″ con risoluzione a 466×466, 326 PPI di densità, funzionalità always - on, ... Ildi bordo è il W5+ Gen 1 di Qualcomm , mentre lato memorie si trovano in dotazione 2 GB di RAM ...

Il chipset di Pixel 8 potrebbe essere migliore del previsto TuttoAndroid.net

What was rumoured for a long time has now been confirmed! Google India has officially confirmed the upcoming launch of Google Pixel 7a through a teaser. The Google I/O event is scheduled for May 10, ...India, May 3 -- Google Pixel 6a's 6+128GB model is available on Flipkart at its lowest price of Rs.27,999. This is after a 36% flat discount from its original price of Rs.43,999. You can get the ...