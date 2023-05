Il Chelsea “passivo” è “troppo bello per giocare contro” | ma i giocatori “si preoccupano”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Breaking: Frank Lampard ritiene che ilsia “per”, mentre il capitano del club Cesar Azpilicueta afferma che questa è “la corsa peggiore” in cui il club ha avuto da quando è arrivato nel 2012. I Blues sono stati comodamente battuti 3-1 dai rivali londinesi dell’Arsenal martedì sera. Questo risultato è stata la sesta sconfitta delin altrettante partite da quando Lampard è tornato come allenatore ad interim e significa che i Gunners hanno ora 78 punti, il doppio del conteggio dei loro rivali londinesi; che è 39, tra l’altro, se l’aritmetica di base non è il tuo forte. È stata una stagione dolorosa allo Stamford Bridge e Lampard è stato brutalmente onesto nella sua intervista post partita. L’ex centrocampista dei Blues dice che la sua squadra ...

E a poco serve nel finale la rete di Holding (86') che limita solo momentaneamente il, perché in pieno recupero arriva anche il poker del City firmato dal 'solito' Haaland (al suo 49° gol ......grossi problemi il successo con lo stesso importo anche allo Stamdford Brigde contro il. Il Bayern Monaco è chiamato all'impresa contro il City . Questo non tanto per il pur pesante(...Vola in semifinale anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti , con la doppietta di Rodrygo in casa del, che non riesce a recuperare il già pesantedi due reti dell'andata.