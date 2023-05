Il cellulare cade nella vasca da bagno | ragazza di 16 anni muore folgorata ad Avellino

La giovane, aveva messo sotto carica il suoche deve esserle scivolato di mano e ha innescato il corto circuito dopo essere finito in acqua. Edoardo morto a 18 anni dopo un malore in ...La giovane, aveva messo sotto carica il suoche deve esserle scivolato di mano e ha innescato il corto circuito dopo essere finito in acqua.... ma è anche vero che quando ne vedi uno leggere, e non giocare con il, cadi in sindrome ... l'autrice bestseller di "Nel modo in cuila neve" e "… BookTok

Cade cellulare in vasca bagno, 16enne muore folgorata Videoinformazioni

Una ragazza di sedici anni è morta folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava al telefono con una sua amica. La tragedia si è verificata nella tarda serata ...La Procura di Avellino ha aperto una inchiesta per fare piena luce sulla tragedia e il magistrato di turno ha disposto che sul corpo della 16enne venga svolta l'autopsia. Una ragazza di 16 anni è mort ...