Il cellulare cade nella vasca da bagno | ragazza di 16 anni muore folgorata ad Avellino

La giovane, aveva messo sotto carica il suoche deve esserle scivolato di mano e ha innescato il corto circuito dopo essere finito in acqua. A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica con ...La giovane, aveva messo sotto carica il suoche deve esserle scivolato di mano e ha innescato il corto circuito dopo essere finito in acqua. A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica con ...Stando a una prima ricostruzione della tragedia, al vaglio dei carabinieri, la minorenne teneva tra le mani il suo, che in quel momento si trovava sotto carica. Sarebbe stata una ...

Cade cellulare in vasca da bagno, 16enne muore folgorata Agenzia ANSA

A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica con la quale stava parlando. Per fare luce sulla vicenda la Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta ...