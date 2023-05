Il cast di Beautiful si prepara per l’Italia | nuove puntate ambientate a Roma

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è senz’altro una delle soap opera più famose e longeve di sempre. Se vi dicessimo che ilarriverà presto in Italia per girare delleproprio qui da noi? Non sarebbe certamente la prima volta. Negli anni, i fan dihanno assistito a scene girate sul lago di Como, a Portofino e a Polignano a Mare. Tra pochi giorni, invece, ci saranno i primi ciak a. Si tratterà di seiin Italia che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio 2023, davvero a breve quindi. Certo è che il pubblico italiano dovrà attendere un bel po’ prima di vederle in onda perché sono previste per la primavera 2024. Negli USA, invece, già tra il 16 e il 23 giugno 2023. Saranno sette gli attori delche ...

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama e ildella nuova serie turca che approderà ... il cui titolo internazionale era Brave And, in cui l'attore prestava il volto a Cesur. Ne '......fatica dietro la macchina da presa del veterano Clint Eastwood - accoglie una new entry nel. ... prendendo poi parte ad alcuni fantasy young adult - The Vampire Academy ,Creatures - La ...Rai 1: La sposa , la replica della miniserie con Serena Rossi protagonista, supportata nelda ... Canale 5: 0.000.000 spettatori con il 0.00 di share. Terra Amara : 0.000.000 ...

Ciak si gira a Roma, arriva il cast di Beautiful: ecco quando e dove Il Corriere della Città

La famosa serie televisiva “Beautiful” sbarca in Italia, precisamente a Roma. Tra le fiction più longeve della televisione italiana e internazionale, almeno nel nostro Paese è diventata un punto di ri ...Here’s all we know so far about Hannah Waddingham’s new ITV period drama Tom Jones including the release date, cast, plot and trailer. Discover more here.