Il caso Reggina finisce in Parlamento Il deputato Cannizzaro chiede l’intervento di tre ministri

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilin. Undella Camera, Francesco, vicecapogruppo di Forza Italia, ha rivolto un’interpellanza urgente al Governo nel qualedi tre ministeri per risolvere la questione del club amaranto penalizzato di 3 punti dalla Figc per dei mancati pagamenti che secondo la proprietà sarebbero dovuti ad accordi con lo Stato di cui la Federcalcio non ha tenuto conto. Sulla Gazzetta di Reggio la lettera completa: “Chiedo vengano interessati della vicenda il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro per lo Sport e i Giovani, perché non è possibile che la Giustizia sportiva prevalga su quella ordinaria in uncome quello della ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilarriva in Parlamento . Francesco Cannizzaro , deputato e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera nato a Reggio Calabria, ha depositato un'interpellanza urgente al Governo e già venerdì ...... bisognerebbe evitare che Giustizia sportiva e Giustizia ordinaria possano andare in conflitto tra loro per uno stesso. Mi riferisco nello specifico a quello che riguarda la, ma, ...L'ultimoè quello che riguarda la, che a colpi di penalizzazioni - dopo i deferimenti per mancato pagamento di tesserati e per il mancato versamento dell'Irpef - rischia di passare dai ...

Un maxi blitz dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria ha piazzato il colpo contro la ‘ndrangheta e le cosche della Locride, facendo finire in manette 108 persone. L’operaz ...Calcio Como Una seconda puntata di chiacchiere sul Calcio Como sorseggiando una birra: i premi al migliore e peggiore in campo, i ricordi del passato, la voce di un ospite speciale e due giornalisti c ...