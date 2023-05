Il carcere senza processo fa una vittima | morto Khader Adnan in sciopero della fame

(Di mercoledì 3 maggio 2023)non era il leader del Jihad islamica come hanno detto e scritto in tanti. Piuttosto era diventato un simbolo di «sumud» (resilienza) per la sua organizzazione e tutti first appeared on il manifesto.

... condannato in via definitiva a 10 anni diper essere stato il referente politico del clan ... lo dico ironicamente, è istruttiva perché dice che si può parlare di 'galoppino'recare ...... anche il fidanzato Jacopo De Vivo, finito ininsieme a Marianera lo scorso febbraio. I pm Francesco Cascini e Giulia Guccione hanno chiesto il processo con rito immediato (il vaglio ...In Silenzio - 19 maggio 2023 Dopo l'omicidio dei genitori, Sergio, una volta in, resta in ... Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di luiche nessuno ...

In carcere senza prove. Chiediamo processo equo per giornalista ... articolo21

Andrà a processo per corruzione in atti giudiziari, Camilla Marianera, la giovane praticante avvocato accusata di avere ottenuto in cambio di mazzette, e poi “venduto” a ...Prima aveva rubato, approfittando della momentanea distrazione del gestore di un distributore di carburante da Tolentino, l'incasso della giornata, 3.600 euro. (ANSA) ...