Il Canone RAI esce dalla bolletta elettrica | ecco quando

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È ufficiale: ilRAI non sarà più incluso nelladella luce. Dopo molte discussioni e cambiamenti normativi, è stato annunciato che ilRai uscirà finalmentee ci saranno diversi metodi di pagamento disponibili. In questo articolo, forniremo maggiori informazioni sulle novità in arrivo per il pagamento delRai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Non paghi ilRAI se…leggi l’articolo entro il 31 Prossime scadenze fiscali di Gennaio 2019Rai: grattacapi per l’addebito sullaReddito di Cittadinanza non ha più la precedenza 730 2020 al 30 settembre: ...