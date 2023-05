Ignazio La Russa | la sorpresa | porta Gianni Morandi al Senato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Il sette e l'8 maggio celebreremo i 75 anni della prima seduta deldella Repubblica. Sarà presente in aula il Presidente Mattarella. Saranno presenti gli esponenti di tutte le forze politiche e sarà presente anche il presidente della Camera di Israele. Anche loro hanno quest'anno il 75.º. Abbiamo cercato di unire a un approfondimento culturale un momento di cultura più pop con", le parole del Presidente delLa. E ancora: "Quando si decise di chiamarlodella Repubblica, c'era in discussione di chiamarlo Camera deiri. Credo sia stata una scelta indovinata, a testimonianza che in queste aule c'è l'intero patrimonio storico e culturale dell'Italia repubblicana". Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Lo ha detto il presidente del SenatoLachiudendo la conferenza stampa per la presentazione delle celebrazioni per la prima seduta di Palazzo Madama. .Abbiamo poi aggiunto un excursus pop con Gianni Morandi", le parole del Presidente del Senato,La, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate per ...Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il presidente del Senato,La, ha ricordato come 75 anni ha ci fu la prima seduta "dopo la fine della guerra con il ritorno della ...

Ignazio La Russa, furia contro il giornalista: "Zitto! Vergogna!" Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 'Il sette e l'8 maggio celebreremo i 75 anni della prima seduta del Senato della Repubblica. Sarà presente ...(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 “Il 7 e l’8 maggio celebreremo i 75 anni dalla prima seduta del Senato della Repubblica dopo la fine della guerra con il ritorno della libertà. Sarà presente in a ...