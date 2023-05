L'International Corporate Communication Hub () è il primo osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale, composto da un Comitato Scientifico e un Comitato Accademico ...... Vittorio Cino, direttore generale Centromarca e Ibc; Simone Crolla, consigliere delegato American Chamber of Commerce in Italy; Pierangelo Fabiano, segretario generale; Cristiana Falcone, ...... Vittorio Cino, direttore generale Centromarca e Ibc; Simone Crolla, consigliere delegato American Chamber of Commerce in Italy; Pierangelo Fabiano, segretario generale; Cristiana Falcone, ...

Icch presenta 'Brand Italia', il Paese che si racconta Adnkronos

Presentato il nuovo numero della rivista trimestrale prodotta dall’International Corporate Communication Hub (Icch) dal titolo “Brand Italia, il Paese che si racconta” a Palazzo Cusani a Milano. L’Int ...Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Presentato il nuovo numero della rivista trimestrale prodotta dall’International Corporate Communication Hub (Icch) dal titolo “Brand Italia, il Paese che si racconta” a P ...